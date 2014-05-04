В Луганске террористы отпустили задержанных активистов

В Луганске террористы освободили двух активистов – Анну Мокроусову и Алексея Биду, которые были взяты в плен накануне.

Об этом сообщила их коллега Ольга Сергеева, передает "Украинская правда".

Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Андрей Парубий провел переговоры с террористами и сообщил, что задержанных активистов должны освободить на рассвете 4 мая.

Более раннее освобождение задержанных было не возможно из-за "комендантского часа", введенного террористами в Луганске.

Как сообщал "Главред", 3 мая боевики атаковали районный военкомат в Луганске и захватили в плен солдат срочной службы Внутренних войск.

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