На вокзале в Донецке поезда из Львова встречают автоматчики

На железнодорожном вокзале Донецка около 50 автоматчиков готовятся "встречать" поезд "Львов-Мариуполь".
Возле железнодорожного вокзала в Донецке около 50 мужчин, вооруженных автоматами, готовятся "встречать" поезд "Львов-Мариуполь".
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
"Встречающие" перекрыли центральную артерию города – улицу Артема.
По словам очевидцев, автоматчики расположились в 500 метрах от здания вокзала.
Львовский поезд должен прибыть в Донецк в 16:30.
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