На вокзале в Донецке поезда из Львова встречают автоматчики

Возле железнодорожного вокзала в Донецке около 50 мужчин, вооруженных автоматами, готовятся "встречать" поезд "Львов-Мариуполь".

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

"Встречающие" перекрыли центральную артерию города – улицу Артема.

По словам очевидцев, автоматчики расположились в 500 метрах от здания вокзала.

Львовский поезд должен прибыть в Донецк в 16:30.

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