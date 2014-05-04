Шествие в Одессе: экстремисты избили мужчину, который крикнул "Слава Украине!", опубликованы фото

У экстремистов периодически возникают стычки с прохожими.
Об этом передает ВВС Украина.
Сообщается, что в шествии приняли участие около тысячи пророссийских экстремистов.
Они выдвинулись к городскому управлению милиции, чтобы "освободить задержанных товарищей".
По данным издания, рядом с экстремистами идут также священнослужители с хоругвями. Среди лозунгов звучат: "Одесса смелее!", "Одесса вставай!".
Время от времени у митингующих возникают стычки с прохожими. В частности, по пути они избили мужчину, который кричал "Слава Украине!", пишет "Думская.net".
Ему камнем разбили голову с криками "Бей Бандеру!".
Дальнейшее избиение остановил оказавшийся рядом сотрудник ГАИ, после этого свидетели посадили пострадавшего в машину и увезли.
Ранее сегодня сообщалось, что в Одессе около 150 человек блокируют здание городского управления МВД, чтобы милиционеры не смогли отвезти задержанных за участие в массовых беспорядках 2 мая пророссийских экстремистов в Приморский районный суд. Также они требуют их освобождения.
Добавим, что сотрудники МВД задержали 172 наиболее активных участника массовых беспорядков, сообщалось, что большинство их них - граждане России и Приднестровья.
Фото: dumskaya.net