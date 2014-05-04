Шествие в Одессе: экстремисты избили мужчину, который крикнул "Слава Украине!", опубликованы фото

В Одессе пророссийские экстремисты организовали шествие в поддержку задержанных участников массовых беспорядков. Оно стартовало с Куликового поля, конечная цель - управление МВД. По дороге участники избили мужчину, который выкрикнул "Слава Украине!".

Об этом передает ВВС Украина.

Сообщается, что в шествии приняли участие около тысячи пророссийских экстремистов.

Они выдвинулись к городскому управлению милиции, чтобы "освободить задержанных товарищей".

По данным издания, рядом с экстремистами идут также священнослужители с хоругвями. Среди лозунгов звучат: "Одесса смелее!", "Одесса вставай!".

Время от времени у митингующих возникают стычки с прохожими. В частности, по пути они избили мужчину, который кричал "Слава Украине!", пишет "Думская.net".

Ему камнем разбили голову с криками "Бей Бандеру!".

Дальнейшее избиение остановил оказавшийся рядом сотрудник ГАИ, после этого свидетели посадили пострадавшего в машину и увезли.

Ранее сегодня сообщалось, что в Одессе около 150 человек блокируют здание городского управления МВД, чтобы милиционеры не смогли отвезти задержанных за участие в массовых беспорядках 2 мая пророссийских экстремистов в Приморский районный суд. Также они требуют их освобождения.

Добавим, что сотрудники МВД задержали 172 наиболее активных участника массовых беспорядков, сообщалось, что большинство их них - граждане России и Приднестровья.

Фото: dumskaya.net