В Одессе по требованию сепаратистов милиция отпустила 67 задержанных

В Одессе в результате штурма управления милиции толпой сепаратистов освобождены 67 ранее задержанных участников массовых беспорядков 2 мая. Такое решение приняла прокуратура "по требованию митингующих".

Об этом заявили в Одесском облуправлении МВД, пишет "Украинская правда".

"По решению прокуратуры Одесской области, по требованию митингующих были освобождены 67 человек, задержанных органами внутренних дел Одесской области за участие в массовых беспорядках 2 мая", - говорится в сообщении.

Также в милиции отметили, что перед этим у здания горуправления МВД на ул. Преображенской проходил многолюдный митинг в поддержку пророссийских участников акций на Куликовом поле.

"В 16:20 митингующие сломали въездные ворота и проникли во внутренний двор Одесского городского управления. Руководство милиции проводит переговоры с митингующими по урегулированию ситуации", - говорится в сообщении.

Фото и видео штурма милиции смотрите здесь.