В Луганске неизвестные из ружья стреляли в боевиков, одного ранили: их захватили террористы

В Луганске трое неизвестных из ружья стреляли по боевикам, которые находились на баррикадах у захваченного пророссийскими экстремистами здания СБУ и ранили одного экстремиста. Стрелявших захватили боевики так называемой "Юго-Восточной армии".

Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Луганской области.

"В результате стрельбы 38-летний гражданин, который находился на баррикадах, получил огнестрельное ранение левой голени", - сообщили в ведомстве.

По их данным, пострадавший госпитализирован.

Людей, которые стреляли, захватили боевики так называемой "Юго-Восточной армии".

О том, кто стрелял, пока информации нет, добавили в МВД.

Кроме вышесказанного напомним, что в Луганске пророссийские экстремисты штурмом взяли здание управления СБУ 6 апреля. Ранее сообщалось, что возле него был найден труп мужчины.

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