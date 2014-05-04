В Луганске неизвестные из ружья стреляли в боевиков, одного ранили: их захватили террористы

Один террорист получил огнестрельное ранение голени, его госпитализировали.
В Луганске трое неизвестных из ружья стреляли по боевикам, которые находились на баррикадах у захваченного пророссийскими экстремистами здания СБУ и ранили одного экстремиста. Стрелявших захватили боевики так называемой "Юго-Восточной армии".
Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Луганской области.
"В результате стрельбы 38-летний гражданин, который находился на баррикадах, получил огнестрельное ранение левой голени", - сообщили в ведомстве.
По их данным, пострадавший госпитализирован.
Людей, которые стреляли, захватили боевики так называемой "Юго-Восточной армии".
О том, кто стрелял, пока информации нет, добавили в МВД.
Кроме вышесказанного напомним, что в Луганске пророссийские экстремисты штурмом взяли здание управления СБУ 6 апреля. Ранее сообщалось, что возле него был найден труп мужчины.
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