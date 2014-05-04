На Луганщине террористы освободили захваченных пограничников

На Луганщине в результате переговоров из плена террористов удалось освободить пятерых захваченных ранее пограничников.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"В ходе проведенных переговоров в течение воскресенья, 4 мая, всех пограничников удалось освободить", - заявили в ведомстве.

В Госпогранслужбе напомнили, что пограничников боевики захватили днем в субботу, 3 мая, на участке отдела пограничной службы "Станично-Луганское" Луганского погранотряда.

"Пограничники, которые как раз возвращались с охраны государственной границы Украины, во время задержания оказали сопротивление и применили штатное оружие", - отметили в ведомстве.

Кроме вышесказанного напомним, ранее представитель отдела связей с общественностью ГПС Украины Олег Слободян заявил, что Госпогранслужба не нуждается в дополнительном приказе на открытие огня в случае вторжения Российских войск на территорию страны.