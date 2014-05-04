Завтра в Одессе боевики попытаются захватить ОГА и облсовет - СМИ

Завтра, 5 мая, в Одессе пророссийские экстремисты попытаются захватить админздание, в котором находятся облгосадминистрация и областной совет.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

По данным источников издания, сначала перед ОГА в понедельник в 15:00 должны собрать около тысячи людей на митинг с требованием отставки руководства области.

Отмечается, что в это время в здании будет проходить сессия облсовета.

"Среди толпы будет группа из около 100 боевиков, которые и будут осуществлять штурм админздания", - заявил он.

В то же время другой источник сообщил, что правоохранители не смогут или не будут противостоять захватчикам.

"К тому же, в рядах милиции полная деморализация", - подчеркнул он.

Источник добавил, что штурмом будут заниматься боевики, которые в феврале этого года избивали журналистов возле Одесской ОГА, а также в нем примут участие террористы, спровоцировавшие массовые беспорядки с многочисленными жертвами в Одессе 2 мая.

В милиции эту информацию пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в Одессе в результате штурма управления милиции толпой сепаратистов освобождены 67 ранее задержанных участников массовых беспорядков 2 мая. Такое решение приняла прокуратура "по требованию митингующих".