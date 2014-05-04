Парубий рассказал о результатах АТО и новых провокациях российских боевиков

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий рассказал о первых результатах активной фазы антитеррористической операции на востоке Украины и предупредил о новых провокациях, которые готовят пророссийские боевики.

"Наиболее опасными сейчас остаются Славянск, Луганск и Донецк. Но у нас есть информация, что готовятся провокации и в других регионах. Херсон - известно, что планируются подобные провокации. И относительно Харькова есть информация, что планируются подобные провокации. Это в ближайшие дни. Они определяют для себя 8-9 мая", - рассказал секретарь СНБО в интервью ТСН-Тиждень.

Политик также отметил, что диверсанты без сожаления используют для своих целей гражданское население. "Террористы, вооруженные до зубов, укомплектованные защитой, ставят перед собой женщин и детей и, прячась за их спинами, ведут боевые действия там, где действуют наши регулярные подразделения. Там, где действует антитеррористический центр, там есть минимальные потери среди гражданского населения. И, наоборот, там, где есть провокации, спецподразделения и засланные из России люди, как это было в Одессе, там мы видим, как много травм среди гражданского населения", - отметил Парубий.

Тем не менее, он заверил, что украинские силы готовы к обороне: "Сейчас в Новых Петровцах формируется второй батальон Национальной гвардии. Батальонов территориальной обороны создано уже 5 или 7, и спецбатальонов милиции уже создано 6 или 7".

Парубий также прокомментировал ход и первые результаты АТО. В частности, рассказал, что во время спецоперации в Славянске и Краматорске, где сосредоточены самые активные силы террористов, нейтрализовано более 30-ти боевиков.

Также он сказал, что основная задача АТО - нейтрализовывать вооруженных людей, "которые убивают мирных граждан и граждан Украины". "И мы будем расширять антитеррористическую операцию от центра города Славянска, и на другие регионы, где уже распространилась деятельность террористов. Подразделения антитеррористической операции зашли в Краматорск и там нейтрализуют и локализуют террористов", - сообщил Парубий.

Секретарь СНБО, кроме того, пообещал, что России не удастся осуществить ее план. "Их план состоял в том, чтобы подобную дестабилизацию сделать во всех восьми юго-восточных областях, и в каждой из тех областей, где они смогут взять и областные управления милиции, администрации и, как в Крыму, провозгласить о создании независимой республики. Этот план ими не осуществлен в значительной мере потому, что они увидели огромное сопротивление мирного населения", - добавил Парубий.

Больше об активной стадии АТО и ситуации в Одессе читайте в спецтеме "Главреда".