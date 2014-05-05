Россия потребует в ООН перенести президентские выборы в Украине

Общественная палата Российской Федерации готовит обращение в ООН и Совет Европы с предложением перенести президентские выборы в Украине, запланированные на 25 мая.

Об этом заявил первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сообщает УНИАН.

"Общественная палата готовит официальное обращение в ООН и Совет Европы с предложением совместными дипломатическими усилиями ведущих мировых держав добиться переноса президентских выборов в Украине вплоть до стабилизации обстановки", - сказал Гриб.

По его словам, в Общественной палате РФ "уверены, что любые выборы в условиях, когда страна охвачена кровопролитными столкновениями, а официальные государственные органы не могут гарантировать людям безопасность, обречены на фальсификации и на практике спровоцируют лишь дальнейшую эскалацию конфликта".

"Мы будем просить о поддержке нашего обращения всех зарубежных коллег, в частности, стран - участниц Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов", - сказал Гриб.

Как известно, власти в Украине, а также западные лидеры уверены, что Россия при помощи провокаций на юге и востоке Украины пытается сорвать президентские выборы.

Напомним ранее в России не исключали, что признают выборы президента Украины, назначенные на 25 мая.