Спецоперация в Славянске: силовики отогнали боевиков от телевышки, в городе бои - СМИ

В понедельник, 5 мая утром, украинские силовики смогли отбить атаку боевиков на телевышку в Славянске, поэтому террористам приходится отступать вглубь города.

Об этом со ссылкой на представителя в штабе боевиков сообщает "Интерфакс".

"Идут бои как в Андреевке, так и в Семеновке. Пока мы вынуждены отступить вглубь, за черту города. Силы противника уже на территории Славянска", - сказал представитель террористов.

Он сообщил, что в результате ночных боев несколько человек получили ранения.

В то же время местный сайт "Славгород" сообщает, что на окраине Славянска слышны выстрелы, бои идут в районе поселка Семеновка.

В травматологическое отделение больницы Ленина поступило двое раненых, сообщила начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим.

Один из пострадавших в результате огнестрельного ранения по состоянию на 11.00 находился на операционном столе, другого раненого доставили в Краматорск, где его оперируют сосудистые хирурги. Всего со 2 мая в больницу Славянска поступило 12 раненых, одного из них спасти не удалось.

Ранее "Главред" сообщал, что из-за боевых действий в Славянском районе ограничено движение на дорогах, что привело к перебоям с поставками хлеба в магазины большинства сел региона.

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