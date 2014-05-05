На Донбассе боевики напали на пограничников и захватили их оружие

На востоке Украины боевики напали на пограничников и захватили их оружие.

Об этом сообщил начальник отдела взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет УНИАН.

По его словам, сегодня утром на участке пограничного пункта "Амвросиевка" был задержан гражданин П.

"Во время его конвоирования на пограничный наряд совершили нападение около 20 человек, которые приехали на 4 автомобилях. Гражданин П. был ими отбит, захвачено оружие пограничников", - сказал Слободян.

Напомним, в СБУ заявили, что диверсанты "Стрелка" хотят подорвать Карловское водохранилище возле Донецка.