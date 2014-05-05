Более 70% жителей Донбасса поддерживают единство Украины

72,8% жителей Донецкой области и 70,1% жителей Луганщины поддерживают территориальную целостность Украины.

Об этом свидетельствуют результаты "Народного референдума", который состоялся в указанных областях 4 мая, говорится в пресс-релизе представителей инициативных групп по проведению референдума, пишет УНИАН.

Как передает издание, по результатам этого опроса, против территориальной целостности Украины в Донецкой области высказались 24,75% опрошенных, в Луганской области - 26,9%.

Кроме того, вторым вопросом "Народного референдума" было расширение полномочий местных общин, которые выражаются в самостоятельной бюджетной и культурной политике региона.

Так, 84,79% жителей Донецкой области и 87,7% жителей Луганской области поддерживают расширение полномочий местных общин. Против высказались 2,83% и 3,3%, соответственно.

Для обеих областей было напечатано по 100 тысяч бюллетеней. В Донецкой области количество использованных бюллетеней составило 93 тыс. 878, в Луганской области - 89 тыс. 560 бюллетеней.

Таким образом, за поддержку территориальной целостности Украины в Донецкой области проголосовали 68 тыс. 343 человека, в Луганской - 62 тыс. 782.

За расширение полномочий местных общин в Донецкой области - 79 тыс. 599 человек, в Луганской - 78 тыс. 544 человека.

Как отметил соорганизатор "Народного референдума" в Донецкой области Дмитрий Ткаченко, результаты опроса свидетельствуют о том, что "вся идея о федерализации, идея о создании каких-то территориальных республик - это надуманная тема, это то, что активно финансируется с третьей стороны и организуется извне".

По словам соорганизатора "Народного референдума" в Донецкой области Евгения Семехина, на референдуме работали более 100 мобильных групп. В этой области были опрошены жители 48 из 66 территориальных единиц областного подчинения.

Опрос проводился в Красноармейске, Доброполье, Добропольском районе, Артемовске, Артемовском районе, Донецке, Мариуполе, Макеевке, Харцызске, Амвросиевке, Амвросиевском районе, Новоазовском районе.

В то же время, опрос не проводился в Славянске и Славянском районе, Краматорске, Константиновке, Дружковке, Горловке (там активно действуют террористы – ред.).

Соорганизатор "Народного референдума" в Луганской области Владимир Семистяга сообщил, что в регионе опрос проводился, в частности, в г. Сватов и Сватовском районе, Старобельске и Старобельском районе, Алчевске, Антраците и Антрацитовском районе, Луганске. Не проводился опрос в Красном Луче и Лисичанске.

Он также отметил, что некоторые люди рвали и жгли бюллетени, или же портили их иным образом.

"Референдум по Донецкой области и по Луганской области является более репрезентативным и более легитимным, чем тот референдум, который собирается проводить 11 мая так называемая нелегитимная общественная организация "Донецкая народная республика", где будет вынесен вопрос об образовании "Донецкой народной республики", - сказал Семехин.

Он также отметил, что референдум 11 мая будет проведен по "крымскому сценарию, с автоматами и с заранее определенными результатами как явки, так и голосов, которые якобы поддержат окончательные результаты".

Участники пресс-конференции сообщили, что сегодня передадут в ЦИК протоколы с результатами "Народного референдума".

Напомним, Кабмин внес в Раду законопроект о проведении всеукраинского консультативного опроса 25 мая 2014 года.

Как известно, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что Кабмин планирует внести в ВР законопроект об общенациональном опросе по поводу территориальной целостности Украины.