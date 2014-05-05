На Луганщину боевикам завезли зенитно-ракетные комплексы

В Луганской области на территорию Антрацитовского района, по согласованию с райгосадминистрацией, завезли переносные зенитно-ракетные комплексы.

Об этом рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, сообщает CityNews.

По его словам, возле здания РГА формируются отряды боевиков, которых переодевают в камуфляжную форму и выдают оружие, сообщает пресс-служба Конфедерации независимых профсоюзов Украины.

"Во дворе Антрацитовской РГА формируются отряды боевиков при активном участии и присутствии на этой территории донских казаков", — отметил Волынец.

Он также подтвердил информацию о захвате административного здания госпредприятия "Артемуголь" в Горловке, и что здание покинули сотрудники компании.

По мнению Волынца, сепаратисты такими действиями "мстят горнякам за то, что те их не поддержали".

Напомним, ранее сообщалось, что город Антрацит взяли под контроль донские казаки, прибывшие с территории России.



Над входом в мэрию висит желто-сине-красный флаг Донской области.

фото: antratsit.net