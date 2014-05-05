Генсек НАТО: Россия ведет себя в Украине, как противник

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал действия России в Украине незаконными и отметил, что "сейчас Россия ведет себя скорее как противник, чем как партнер".

Об этом он сказал в комментарии немецкой Frankfurter Allgemeine, сообщает Inopressa.ru.

Глава Альянса призвал государства-члены НАТО прекратить сокращение военных бюджетов. "То, что произошло на Украине, должно отрезвить Европу (...) Больше продолжать в том же духе нельзя", - заявил Расмуссен. Он добавил: "Оборона стоит денег, но незащищенность обойдется несравненно дороже".

"Впервые с окончания Второй мировой войны европейское государство насильственным путем присоединяет к себе новые территории. Все то, что мы видели в Крыму и пережили на востоке Украины, это дело прошлого - так мы думали. Но это происходит в начале XXI века!", возмущен генсек Альянса.

"Тут речь о чем-то большем, чем Крым, о чем-то большем, чем Украина. Действия России направлены на достижение определенной цели, а именно на восстановление сферы влияния на территории бывшего СССР. Москва хочет помешать соседям присоединиться к евроатлантическому пространству", - констатировал генсек.

"Если Россия предпримет дальнейшие шаги и вторгнется [на территорию Украины] еще глубже, это будет историческая ошибка. Это будет иметь по-настоящему серьезные последствия для отношений России и Запада. Потому что в этом случае жесткие санкции нанесут ощутимый удар по российской экономике (...) О военных сценариях речь не идет. Никто и в мыслях не хочет допускать возможность военного конфликта между Россией и Западом", - сказал Расмуссен.

"Русским ни к чему испытывать нашу решимость. У них не может быть ни малейшего сомнения в том, что нападение на члена [Альянса] будет воспринято как нападение на всех нас. Так что все принятые нами меры служат в том числе и для устрашения", - повторил Расмуссен.

Отвечая на вопрос о том, зачем русские провоцируют членов НАТО, генсек Альянса заметил: "Не хочу строить догадки о мотивах Кремля. Мы готовы к любым вариантам развития событий, у нас имеются соответствующие планы обороны - вот все, что я могу сказать (...) Вы были бы удивлены, если бы увидели, насколько быстро мы можем действовать".

Ранее "Главред" сообщал, что, по мнению экс-советника президента РФ Андрея Илларионова, Владимир Путин готов к войне с Украиной, но сдерживающим фактором может стать применение силы Западом.