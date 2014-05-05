В ближайшие дни террористы могут расширить географию атак в Украине - эксперт

В ближайшие дни стоит ожидать новых атак пророссийских террористов в Украине.

Об этом заявил президент Аналитического центра "Политика" Игорь Попов в комментарии "Главреду".

"Эскалация напряжения в Украине выгодна Кремлю. 9 мая в Севастополе Владимир Путин и Дмитрий Медведев планируют принимать Парад победителей, и именно потому до 9 мая можно ожидать большего количества террористических актов и расширения географии выступлений против киевской власти", - уверен эксперт.

Кроме того, он предположил, что Россия усилит дипломатическое давление на Украину в ОБСЕ и ООН.

"Следует ожидать дипломатического давления и на площадках ОБСЕ и ООН со стороны России, с целью осудить действия киевской власти, а также, главное для Кремля, добиться переноса даты президентских выборов в Украине", - заявил Попов.

Также он рассказал о вероятности российской интервенции.

"Прямая военная интервенция остается возможной и поводом для нее может стать более масштабная антитеррористическая операция", - подчеркнул эксперт.

Он добавил также, что "в эти дни возможны какие-то символичные акции в Херсонской и Николаевской областях. Они должны будут показать, что происходящее – не просто локальный конфликт в Одессе и на Донбассе".

По мнению аналитиков, "можно ожидать атаки по Днепропетровской области".

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