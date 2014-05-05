Луганские власти начали повторять требования российской пропаганды

Президиум Луганского областного совета поддержал проведение референдума о статусе области и потребовал немедленно прекратить все "карательные операции", повторив тем самым тезисы российской пропаганды.

Об этом говорится в заявлении президиума облсовета, распространенном сегодня его пресс-службой.

"Мы поддерживаем инициативу жителей Луганщины о проведении референдума о статусе Луганской области в соответствии с требованиями, принятыми на сборах территориальных громад нашей области", - говорится в заявлении.

Они потребовали "немедленно прекратить все карательные операции, отвести воинские части в места их постоянной дислокации и разоружить все военизированные группировки".

Кроме того, члены президиума требуют вернуться к договоренностям, 21 февраля, а также немедленно принять закон об амнистии для всех участников акций протеста на Юго-Востоке Украины.

В заявлении также содержится требование "разоружить все незаконно вооруженные право-радикальные формирования, в первую очередь "Правый сектор"..., начать процесс конституционной реформы".

Кроме того, президиум Луганского облосвета требует законодательно обеспечить статус русского языка как второго государственного и "обеспечить расширение полномочий местного самоуправления ровно настолько, чтобы регионы перестали зависеть от Киева, а их жители получили возможность самим выбирать глав местных органов исполнительной власти и самим решать, на что тратить заработанные на территории деньги".

Кроме того, в своем заявлении члены президиума призывают "обеспечить объективное расследование массового убийства жителей Одессы и убийств военными мирных жителей в Донецкой области".

"Только после того, как будут приняты все перечисленные решения, ситуация в стране стабилизируется и люди будут твердо убеждены: в родной стране им ничего не угрожает, можно будет начинать подготовку к выборам президента. В сегодняшних условиях их проведение бессмысленно и безответственно", - говорится в заявлении.

Также члены президиума обратились к руководству ЕС, США и России с просьбой потребовать от Киева незамедлительного проведения переговоров между правительством, представителями юго-востока, включая повстанцев, и продолжить международные переговоры по Украине.

"Их итогом должны стать решения, обязательные для выполнения всеми сторонами. Иначе огонь гражданской войны не погасить. И нет гарантий, что его искры не разлетятся за пределы Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее и.о президента Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине может состоятся референдум насчет того, останется ли Украина унитарной. Его инициативу поддержал Европарламент.