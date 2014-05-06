Опубликовано видео уничтоженного "бронепоезда" террористов под Славянском

В Интернете появилось видео так называемого "бронепоезда" террористов из Славянска Донецкой области, который вчера, 5 мая, разбомбил вертолет украинских силовиков.

Вчера стало известно, что Славянске, где проходит антитеррористическая операция, экстремисты пытались переоборудовать вагоны для перевозки угля под бронепоезд.

По данным Минобороны, для этого они ночью резали бойницы, приспособленные для ведения огня.

После подтверждения данных разведки силами и средствами армейской авиации планы террористов были разрушены - "бронепоезд" для использования в диверсионно-террористических акциях с пункта выйти не смог, его разбомбил вертолет силовиков.

Кроме вышесказанного напомним, ранее власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: youtube.com