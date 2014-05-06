У Тимошенко заявили, что ее жизни угрожает опасность

СБУ прислала Управлению государственной охраны, которое охраняет Юлию Тимошенко как кандидата на пост президента Украины, официальное сообщение о том, что ее жизни угрожает опасность.

Об этом заявила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, пишет Укринформ.

"Несмотря на это Юлия Тимошенко не прервала рабочую поездку в Николаевскую область", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось, что и.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов поручил управлению Госохраны обеспечить круглосуточную охрану шести кандидатов в президенты.

Отметим, что кроме Юлии Тимошенко были взяты под охрану Сергей Тигипко, Петр Порошенко, Олег Ляшко, Михаил Добкин и Ольга Богомолец.