Палица назначен новым главой Одесской ОГА

Во вторник, 6 мая, и. о. президента Александр Турчинов назначил новым главой Одесской облгосадминистрации внефракционного нардепа Игоря Палицу.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Другим указом Турчинов освободил от должности одесского губернатора Владимира Немировского.

Ранее "Главред" сообщал, что 2 мая в Одессе экстремисты устроили провокацию, в результате которой, по последним данным, погибли 46 человек, еще 48 человек пропали без вести.