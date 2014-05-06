За сепаратистские заявления Симоненко коммунистов выгнали из зала Рады

Во вторник, 6 мая, из зала Верховной Рады, где проходит закрытое заседание, удалили депутатов из фракции КПУ.

Об этом на своей странице Facebook сообщает нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец.

По его словам, инициатором удаления коммунистов стал кандидат в президенты, внефракционный Олег Ляшко.

"Согласно регламенту фракцию компартии удалили из зала. Причиной стали сепаратистские заявления Симоненко. Эту норму в регламенте изыскал Ляшко и инициировал удаления. Коммунистов в зале нет", рассказал нардеп.

По словам Бригинца, выступающий в Раде глава Минбороны Михаил Коваль рассказал о ходе антитеррористической операции на востоке Украины. "Мы ведем АТО не против городов и сел, а против подразделений террористов, поэтому наши действия носят точечный характер", - заявил министр.