Террорист "Стрелок" пожаловался журналисту: погибли два командира групп

Главарь группы российских диверсантов, действующих в Донецкой области, Игорь Гиркин, более известный по позывному "Стрелок", рассказал, что во время вчерашнего боя под Славянском у него погибли два командира групп.

Об этом находящийся в Славянске журналист "Комсомольской правды" Александр Коц сообщает в своем микроблоге в Твиттере.

"Стрелков только что нам: мои потери вчера - пятеро убитых, 13 раненых. 800 человек моих там не было, всего около 50-ти. Из пяти погибших - двое командиров групп, одни из самых опытных и боевых", - написал журналист.

Ранее "Главред" сообщал, что по данным МВД, вчера во время проведения АТО в Славянске 4 представителя МВД были убиты, около 30 – получили ранения. Потери со стороны террористов, по словам главы МВД Арсена Авакова, составили более 30 человек.

Также напомним, что выступая сегодня в Раде, Аваков рассказал, что боевики тайно хоронят тела убитых - это лица не славянской внешности с большими бородами.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: Комсомольская правда