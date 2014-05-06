Трагедия в Одессе: в МВД установили личности 38 погибших

В Одессе милиционеры установили личности 38 погибших во время массовых столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов 2 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Одесской области.

"По официальным данным, во время событий, имевших место в Одессе 2 мая т.г., в областное бюро СМЭ (cудебно-медицинской экспертизы - ред.) доставлено 46 тел погибших граждан. Из них установлены (личности - ред.)- 38",- подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в органы внутренних дел поступило пять заявлений о без вести пропавших гражданах, из которых двое установлены как погибшие.

Кроме вышесказанного напомним, по последним данным, в результате беспорядков 2 мая в Одессе погибли 46 человек: четверо были убиты на улицах города, остальные погибли во время пожара Дома профсоюзов.

Ранее также сообщалось, что в Одессе после массовых столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов, 48 человек пропали без вести, а в городских моргах находится два десятка неопознанных тел.