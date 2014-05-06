Украина ожидает провокаций 9 мая: в Киеве отменили парад, Парубий назвал самые опасные регионы

Из-за возможных провокаций сепаратистов в Киеве 9 мая не состоится массовое шествие и военный парад. В то же время секретарь СНБО Украины Андрей Парубий назвал регионы, в которых вероятность провокаций является самой большой.

Об отмене военного парада передает ТСН.

Сообщается, что 9 мая традиционно состоятся возложения цветов к памятникам, угощения ветеранов войны солдатской кашей, а также будет концерт. Однако организаторы опасаются, что торжествами могут воспользоваться пророссийские провокаторы.

"Информация такая, что надо создать картинку для российских каналов, где бьют ветеранов, нападают на них. Это может быть локально, чтобы использовать эти кадры и на весь мир шуметь", - заявил председатель КГГА Владимир Бондаренко.

В то же время стало известно, что украинские власти ожидают провокаций 8-9 мая в нескольких областях. Об этом заявил секретарь СНБО Андрей Парубий, пишет ЛIГАБiзнесIнформ.

"8 и 9 число будут важными. На этот период планируются провокации российскими диверсантами. Мы знаем, что эти даты будут ответственным. Украина делает все возможное, чтобы на тот период мы не допустили никаких провокаций, ни в Киеве, ни в регионах", - сказал Парубий.

По его словам, провокации ожидаются прежде всего в тех регионах, в которых президент России Владимир Путин планировал провокации под кодовым названием "Русская весна", а именно: в Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском, Николаевском, и в Одесском регионах.

Кроме вышесказанного напомним, ранее политолог Сергей Таран заявил, что угроза военного вторжения России в Украину сохраняется, а в мае в нашей стране усилятся провокации сепаратистов. При этом самые опасные даты - 9 и 11 мая, а также дни голосования на выборах президента.