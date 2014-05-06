Царев повторяет требования экстремистов и уже пугает Украину войной

Исключенный из Партии регионов нардеп и экс-кандидат в президенты Олег Царев заявил о своей цели – борьбе за "Федерацию юго-восточных республик" – Новороссию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы определились с нашей общей целью, - заявил нардеп. - Это – независимость и суверенитет. Сначала – уже 11 мая – Донецкой и Луганской республик. А потом – мы верим в это – всех остальных областей Юго-Востока, то есть всей Новороссии! И потом, после того, как пожелавшие присоединиться к Донецкой и Луганской республикам юго-восточные регионы провозгласят свою независимость, мы учредим независимую суверенную Федерацию юго-восточных республик – Новороссию".

Царев уверяет, что надеется на здравомыслящее большинство центральной и западной Украины. "Они должны пойти нашим путем и самоопределиться на региональном уровне. А потом мы можем попробовать договориться о совместной жизни в рамках одного государства – будь то федерации или конфедерации", - подчеркнул он

По его словам, для жителей Донбасса "референдум" настолько важен, что они готовы за него воевать.

При этом бывший регионал заговорил идеологическими клише о том, что "референдум" – это санитарный кордон против коричневой чумы XXI века – неонацизма, - которая наползает с Запада.

Ранее "Главред" сообщал, что прокуратура завела на Царева три уголовных дела при этом одно из них – за сепаратизм.

Фото: kharkovforums.com