Рада продолжила мобилизацию, прослуживших 45 дней демобилизуют - Тягнибок

Лидер фракции ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что Верховная Рада во время закрытого заседания решила продолжить мобилизации в Украине, а прослуживших 45 дней солдат будут демобилизовать.

Об этом он заявил журналистам на брифинге после заседания ВР, передает УНИАН.

По словам Тягнибока, сегодня на заседании парламента было принято решение "о продолжении мобилизации, а те мобилизованные, которые уже прослужили 45 дней, будут демобилизованы".

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации, когда некоторые подразделения силовых структур не исполняют приказы, это решение очень важное.

Тягнибок также сообщил, что на нужды армии выделена 41 тысяча тонн горюче-смазочных материалов из государственного резерва.

В то же время он заявил, что в соответствии с сегодняшним решением ВР, те военнослужащие, которые задействованы в антитеррористической операции, получат статус участников боевых действий.

Кроме вышесказанного напомним, сегодня, 6 мая, и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов ввел в действие решение СНБО от 5 мая "О мерах по укреплению национальной безопасности Украины в военной сфере".