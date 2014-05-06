Политолог рассказал, как Россия может использовать "референдум" сепаратистов на Донбассе

Незаконный "референдум о независимости", который сепаратисты хотят провести в Луганской и Донецкой областях 11 мая, необходим, в первую очередь, для российской пропаганды и, скорее всего, не приведет к другим конкретным результатам.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог Виктор Небоженко.

"Референдум" 11 мая будет носить исключительно пропагандистский характер, потому что результаты "референдума" на блокпостах и в местах, захваченных сепаратистами, не признает никто в мире. Но для России важно получить хоть какие-то мифические аргументы, говорящие о том, что хоть какая-то часть Украины настроена лояльно по отношению к ней. Ведь грядет третья волна санкций против России, потому что первые две ничего не дали. И Чуркину (постпреду РФ - ред.) в Совете безопасности ООН нужны хоть какие-то аргументы. А так, он будет потрясать бумажками, подписанными Пономаревым (самопровозглашенным "мэром" Славянска - ред.), или "Стрелком" (руководителем диверсантов, действующих в Донецкой области - ред.), и говорить, что это результат референдума 4 миллионов человек. Но это ничем не закончится", - считает эксперт.

"Этот референдум даже не для жителей Луганска и Донецка. Им сейчас не до выяснения, на какой стороне баррикад находиться. Они сейчас переживают о своей личной безопасности – не до вопросов политики сейчас. Там проблема – как людям выжить", - также отметил политолог.

Незаконный референдум он назвал "материалом для пропагандистской машины России".

"Она (РФ - ред.) будет день и ночь показывать какие-то подъезды, комнаты и баррикады, на которых люди с надрывом будут говорить, что они проголосовали, и что с ними миллионы. Это пища для российской пропагандистской машины, не более того. Для центрального правительства Украины, для целостности Украины этот референдум не будет иметь никакой юридической и политической силы", - считает Небоженко.

"В Крым (во время незаконного референдума, в результате которого РФ аннексировала полуостров - ред.) нас просто не пустили, и мы не могли проверить результаты – ни социологи, ни ОБСЕ. Здесь та же ситуация, этот референдум будет откровенно виртуальным, потому что никто не даст подтверждения того, что он в нем участвовал", - пояснил эксперт.

Вместе с тем, он считает, что необходимо противостоять экстремистам, которые с автоматами хотят провести "референдум".

"Сейчас прокуратура Украины должна любыми способами пресекать попытки людей с автоматами на БТРах, которые якобы проводят референдум. Какой же это опрос, если вместо социологов туда приезжают люди с автоматами? Это похоже на арест, когда у людей выбора не будет – подписать бумажку и показать свой паспорт, чтобы остаться живыми. Даже в Африке так не делают! Потому я не думаю, что этот референдум будет иметь какие-то последствия. Центральная власть должна сделать все, чтобы арестовать организаторов незаконного референдума – пусть посмотрят свои служебные обязанности", - добавил Небоженко.

Напомним, координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская в комментарии "Главреду" заявила, что незаконный сепаратистский референдум грозит Украине политическим вмешательством России, и назвала способ, которым его можно не допустить.