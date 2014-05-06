В бою под Славянском погиб замкомандира "Альфы" из Сум

5 мая в бою под Славянском, где украинские силовики проводили антитеррористичекую операцию, погиб замкомандира "Альфы" из сумскогого управления СБУ Александр Анищенко.

Об этом экс-мэр Сум Геннадий Минаев написал на своей странице в Facebook.

"Под Славянском погиб Саша Анищенко, замкомандира Сумской "Альфы" СБУ. Мой хороший знакомый… Из всей "Альфы" знал его и Сергея Красняка. Они меня охраняли в апреле 2006 года, когда кому-то очень не понравилось, что я стал мэром города Сумы. Саня должен был стать командиром сумской "Альфы"... На него уже было представление на назначение...", - написал Минаев.

Как установлено, вытаскивая из-под обстрела раненного товарища, Анищенко погиб от взрыва гранаты.

Экс-мэр вспомнил, как 2012-м госсовет Сум выделил СБУ 500 тыс. грн на покупку автомобиля для "Альфы". "Сергей с Саней приходили, чай пили, о жизни тарахтели. Блин. А еще он научил меня со "Стечкина" правильно стрелять", - рассказал Минаев.

"Напоролись на засаду. Против действовали явно не "ополченцы"", - заметил бывший городской голова.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера в бою под Славянском погибли более 30-ти пророссийских боевиков, сегодня стало известно о гибели 8 украинских силовиков.