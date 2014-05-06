Провокации, пропаганда и агрессия: эксперты рассказали, зачем России "референдум" на Донбассе

Запланированный сепаратистами на 11 мая незаконный "референдум" о независимости в Донецкой и Луганской областях будут пытаться провести по крымскому сценарию.

"Волеизъявление" под дулами автоматов, в случае проведения, будет иметь еще меньшие правовые основания, а его результаты признаны в мире не будут. В то же время, псевдореферендум создает ряд политических рисков, главный среди которых - еще большее вмешательство России в дела Украины.

Об опасностях "референдума" на Донбассе и том, как его не допустить, эксперты рассказали "Главреду".

Координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская:

Проведение референдума 11 мая в Донецкой и Луганской областях готовится с еще большими нарушениями, чем в Крыму, всех норм, подходов и стандартов организации волеизъявления. Нет никакого нормативно-правового акта, даже локального уровня, как это было в Крыму, относительно организации референдума. Представители вооруженных группировок сегодня по факту шантажируют работников районных администраций, в том числе директоров школ, пытаясь повлиять на них и заставить предоставить помещения для проведения голосования 11 мая.

Отсутствуют какие-либо правовые основания для того, чтобы этот референдум был признан в Украине или за ее пределами. Тем не менее, мы понимаем, что использовать результаты референдума как политический аргумент могут наши восточные соседи для эскалации конфликта, в том числе вооруженного вмешательства.

Потому переживать из-за этого референдума нужно, и переживать серьезно. Украина должна предпринять все возможные меры, чтобы не допустить проведения этого псевдореферендума. Потому что результат, сфальсифицированный и сманипулированный, будет использован против государства Украина.

Предотвратить проведение референдума можно только путем осуществления эффективной антитеррористической операции. Иных методов по факту нет. А, кроме того, нужна качественная информационная кампания среди местного населения о недопустимости участия в таком референдуме, потому что его последствия (не правовые, а политические) могут непосредственно повлиять на жизнь каждого гражданина этого региона.

Директор Фонда "Демократические инициативы", социолог Ирина Бекешкина:

Результаты референдума 11 мая будут такими же, как и на референдуме в Крыму – он для того и задумывался. У нас нет закона о местном референдуме, на этом местном референдуме не будет наблюдателей, непонятно, как будут формироваться комиссии. То есть, референдум совершенно не будет обеспечен законодательно и не будет контролироваться. Соответственно, никаких законодательных последствий он иметь не может. И легитимности он иметь не будет в силу указанных обстоятельств. Рассчитывать на его честность тоже нельзя. Очевидно, что все это делается для того, чтобы подогреть настроения, чтобы потом можно было размахивать и кричать, что референдум показал такой-то результат.

Очевидно, что в Донецкой и Луганской областях сейчас пытаются реализовывать крымский сценарий. Но насколько это удастся, будет зависеть от того, как будут пресекаться из центра вооруженные выступления. Люди имеют право митинговать, но ведь сейчас происходят не митинги, а вооруженные выступления, а они должны подавляться. Также важно, насколько население поддержит результаты референдума. Согласно опросам социологов, сепаратистские настроения наиболее сильны на Донбассе: 27% в Донецкой области и 32% в Луганской. А где же остальные 70%?

Зачем это России? С одной стороны, такая обуза – Донецкая и Луганская области – России ни к чему. Но с другой – Россия непредсказуема, и часто совершаются действия абсурдные и невыгодные ей. Даже не Россия, а именно Путин непредсказуем.

Сейчас нужно пресекать деятельность людей с оружием, серьезно охранять границы. Потому что этот референдум предполагает и другую опасность: вероятность провокаций. Так, могут быть взрывы, жертвы, и тогда Россия получит повод для того, чтобы "защищать" людей, которым якобы не дают возможности высказать свою волю на референдуме.

Директор Социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко:

Референдум 11 мая будет носить исключительно пропагандистский характер, потому что результаты референдума на блокпостах и в местах, захваченных сепаратистами, не признает никто в мире. Но для России важно получить хоть какие-то мифические аргументы, говорящие о том, что хоть какая-то часть Украины настроена лояльно по отношению к ней. Ведь грядет третья волна санкций против России, потому что первые две ничего не дали. И Чуркину в Совете безопасности ООН нужны хоть какие-то аргументы. А так он будет потрясать бумажками, подписанными Пономаревым (самопровозглашенным "мэром Славянска" - ред.) или "Стрелком" (руководителем диверсантов на востоке Украины - ред.), и говорить, что это результат референдума 4 миллионов человек. Но это ничем не закончится.

Этот референдум даже не для жителей Луганска и Донецка. Им сейчас не до выяснения, на какой стороне баррикад находиться. Они сейчас переживают о своей личной безопасности – не до вопросов политики сейчас. Там проблема – как людям выжить.

А референдум – это материал для пропагандистской машины России. Она будет день и ночь показывать какие-то подъезды, комнаты и баррикады, на которых люди с надрывом будут говорить, что они проголосовали, и что с ними миллионы. То есть, это пища для российской пропагандистской машины, не более того. Для центрального правительства Украины, для целостности Украины этот референдум не будет иметь никакой юридической и политической силы.

Если в Крым нас просто не пустили, и мы не могли проверить результаты – ни социологи, ни ОБСЕ - то здесь та же ситуация, этот референдум будет откровенно виртуальным, потому что никто не даст подтверждения того, что он в нем участвовал.

Сейчас прокуратура Украины должна любыми способами пресекать попытки людей с автоматами на БТРах, которые якобы проводят референдум. Ну какой же это опрос, если вместо социологов туда приезжают люди с автоматами? Это похоже на арест, когда у людей выбора не будет – подписать бумажку и показать свой паспорт, чтобы остаться живыми. Даже в Африке так не делают! Потому я не думаю, что этот референдум будет иметь какие-то последствия. Центральная власть должна сделать все, чтобы арестовать организаторов незаконного референдума – пусть посмотрят свои служебные обязанности.