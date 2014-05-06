Захват на Луганщине: террористы уничтожили радиолокационную станцию

В ночь на вторник, 6 мая, в Луганской области группа диверсантов захватила, а потом уничтожила радиолокационную станцию. Кроме того, террористы захватили оружие украинских солдат, охранявших станцию.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщается, это произошло в 4.00, когда группа из 20-ти подготовленных людей с автоматами напала на радиотехническое подразделение одной из воинских частей.

Имея многократное преимущество, диверсанты преодолели сопротивление украинских военнослужащих, охранявших объект, завладели несколькими единицами стрелкового оружия, а также путем поджога уничтожили радиолокационную станцию.

После совершения диверсионного акта нападающие скрылись с места происшествия, говорится в сообщении ГПУ.

В ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 113 (диверсия) УК Украины.

Также сообщается, что будет дана правовая оценка действиям военнослужащих по отражению нападения на охраняемый военный объект.

Ранее "Главред" сообщал, что 5 мая вооруженные боевики "Юго-восточной армии" напали на Славяносербский РОВД Луганской области. Ближе к вечеру они покинули захваченное здание.