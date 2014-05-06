Россия назвала условия признания президентских выборов в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что позиция Москвы в отношении выборов президента в Украине будет зависеть от обстановки, в которой они будут проходить.

Об этом заявил на пресс-конференции в Вене, сообщает РИА Новости.

"Выборы, референдум должны быть свободными, справедливыми, должны проходить в обстановке, которая исключает насилие и под объективным, беспристрастным международным мониторингом", — сказал Лавров.

По его словам, Россия будет определять свое отношение в зависимости от того, как эти критерии будут соблюдены.

"Между прочим, проводить выборы в ситуации, когда армия используется против, в общем-то, части населения, ну, достаточно необычно, это все-таки не Афганистан", — добавил Лавров.

Ранее "Главред" сообщал, что Общественная палата РФ готовит обращение в ООН и Совет Европы с предложением перенести президентские выборы в Украине, запланированные на 25 мая.