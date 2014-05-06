Террористы под Славянском хотят уничтожить руководство АТО - СМИ

Сегодня, 6 мая, заблокированные в Славянске террористы решили идти на прорыв и уничтожить руководство антитеррористической операции.

Об этом со ссылкой на данные разведки передает ТСН.

По данным разведчиков, на 18 часов планировалась тотальная активизация во всех направлениях вплоть до контрнаступления.

Главной целью сепаратисты называли уничтожение руководства антитеррористической операции.

Началось ли контрнаступление террористов, пока неизвестно – боевики врываются в дома горожан и требуют документы.

Как сообщал "Главред", ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук также сообщал о планах боевиков вырываться из заблокированного Славянска.

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