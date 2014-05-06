Меркель раскритиковала Путина за планы провести парад в оккупированном Крыму

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала намерения российской власти провести 9 мая парад в аннексированном Крыму, а также возможное участие в мероприятии президента РФ Владимира Путина.

Об этом она заявила в Берлине после встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, сообщает Deutsche Welle.

Меркель отметила, что День Победы является очень важной датой для России, которая напоминает о победе над национал-социализмом. Она напомнила, что четыре года назад была в Москве на празднованиях по случаю 9 мая, "чтобы продемонстрировать, что история нас чему-то учит".

Однако, подчеркнула канцлер Германии, "жаль, что такой день используется для того, чтобы провести парад в таком очаге напряженности (как Крым - ред.)".



Кроме того, она отметила, что правительство ФРГ делает все возможное для урегулирования кризиса в Украине дипломатическим путем.

"Дальнейшие санкции в отношении России не являются самоцелью. Но в крайнем случае ЕС готов сделать дальнейшие шаги", - отметила Меркель.

Напомним, ранее западные СМИ назвали намерение Путина посетить 9 мая Крым и принять участие в праздновании 9 мая провокацией, которая поднимет рейтинг российского президента, но вызовет гневную реакцию в мире.