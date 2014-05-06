В Мариуполе снова звучат выстрелы и горят шины: опубликованы фото и видео

В Мариуполе снова звучат выстрелы и горят шины, движение по центральным улицам города перекрыто, воют сирены.

Об этом со ссылкой на очевидцев передает 0629.com.ua.

Кроме того, сообщается об одном человеке, застреленном в порту, а российские журналисты в прямом эфире сообщили о трех погибших.

Как рассказали жители Мариуполя, движение по центральной улице города – проспекту Ленина – перекрыто, а возле захваченного горсовета горят шины.

Позже стало известно, что движение было перекрыто троллейбусом, который стоит поперек дороги.

При этом в районе военной базы у Мариупольского аэропорта произошла перестрелка: люди в черном и камуфляже обстреляли несколько автомобилей. Среди обстрелянных машин - "Волга", а также несколько микроавтобусов.

Кроме того, горожане рассказали о выстрелах, прозвучавших в районе третьей горбольницы Мариуполя.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Кроме того, отряды местной "самообороны" уверяют, что украинская армия начала штурм города - на окраинах появились БТР, а в небе возле города - вертолеты. Очевидцы также сообщили о столкновениях в лагере "Орленок", где якобы находятся представители "Правого сектора".

Напомним, в ночь на 4 мая в Мариуполе произошли беспорядки: тогда был разгромлен местный офис "Батькивщины" и сожжено здание банка.

Фото: 0629.com.ua, видео: ГромадськеТВ