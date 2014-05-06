Новый глава Одесской ОГА пообещал наказать виновных в трагедии 2 мая

Новый губернатор Одесской области Игорь Палица пообещал наказать всех виновных в преступлениях, совершенных 2 мая, вне зависимости от политической принадлежности.



Об этом он сообщил на своей первой пресс-конференции в Одессе, сообщает УНИАН со ссылкой на Таймер.



Также он заявил, что не верит, будто в произошедшем виноваты Россия или Приднестровье, и убеждён, что "враг находится изнутри".



Палица сказал, что готов прийти для разговора как на Куликово поле, так и на Евромайдан, и пообещал убрать от входа в ОГА вооружённых милиционеров и сделать всё, чтобы в Одессе царил мир.

По левую руку от губернатора во время пресс-конференции находилась одна из лидеров одесского Евромайдана Зоя Казанжи. Палица сообщил, что она станет заместителем губернатора по внутренней политике.



Также Игорь Палица заявил, что не является "страшным западенцем", что Одесса для него - вторая родина, а сам он - наполовину одессит. Он добавил, что у него пока нет своей команды, а искать её он будет на месте в процессе работы.

Палица, кроме того, заявил, что его задача - объединить людей, снять напряжение, существующее между разными лагерями общественного мнения в Одессе. "Меня назначили, потому что поверили, что я смогу объединить людей и доказать, что Украина - это наше будущее", - цитирует нового губернатора LB.ua.

Новый глава Одесской ОГА также выразил уверенность в том, что все виновные в трагедии 2 мая будут наказаны.



"Я общался с главой местного УВД, СБУ и прокурором. Мне понравился наш разговор и я думаю, что никто из них не скрывает фактов о столкновениях 2 мая, - сказал Палица. - Главное - найти доказательства для всех подозрений".