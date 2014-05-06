При Одесской ОГА в связи с трагедией 2 мая создают общественный совет - Палица

В Одессе в связи с массовой гибелью людей 2 мая создается общественный совет при облгосадминистрации.

Об этом сегодня поздно вечером на своей первой пресс-конференции заявил глава Одесской облгосадминистрации Игорь Палица, пишет УНИАН.

По его словам, при облгосадминистрации создается общественный совет, в который войдут представители СМИ, политики, представители общественных организаций, включая Майдан и Антимайдан. Кроме того, в данную структуру войдут представители МВД, СБУ, прокуратуры.

По словам Палицы, в режиме онлайн они будут информировать людей о том, как проходит расследование.

"Моя задача - показать правду, какой бы горькой, она ни была. Наше дело - мирным путем решать все проблемы. В городе должны чувствовать себя в безопасности абсолютно все - независимо от политических пристрастий", - сказал Палица.

Напомним, Игорь Палица был назначен главой Одесской ОГА во вторник, 6 мая.