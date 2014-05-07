Террористы пытались вырваться из Славянска, начался бой - Тымчук

Группа террористов утром в среду, 7 мая, пыталась вырваться из Славянска, начался бой с украинскими силовиками.

Об этом сообщил координатор "Информационного Сопротивления", военный эксперт Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", на окраине Славянска идет бой. Группа террористов под утро попыталась вырваться из города (о планах прорыва мы сообщали вчера). Эта попытка была сорвана силами АТО. В настоящее время в районе одного из блок-постов продолжается противостояние", - написал он.

"Со стороны украинских силовиков на данный момент потерь нет. О потерях среди террористов пока неизвестно",- добавил Тымчук.

Напомним, в Славянске продолжается активная стадия антитеррористической операции.