США помогают украинским пограничникам: передали бинокли и колючую проволоку

Спикер Пентагона полковник Стив Уоренн заявил, что Госпогранслужба Украины получила от США основную часть оборудования, закупленного в рамках объявленной недавно программы помощи.

Об этом он заявил во вторник, 6 мая, передает Укринформ.

"За счет средств фондов "Совместного снижения угрозы" Посольство США в Киеве приобрело и передало украинским пограничникам топливные насосы, колючую проволоку, аккумуляторы для автомобилей, запчасти, бинокли, средства связи для обеспечения охраны границы", - добавил Уоренн.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сенатор США Джон Маккейн заявил, что довольно большая группа американских сенаторов готовит закон, согласно которому США предоставит Украине военную помощь на 100 млн долларов.

В то же время он подчеркнул, что принятие закона может затянуться, а время в данном случае, по его словам, "играет против нас" и добавил, что речь идет не только о финпомощи.