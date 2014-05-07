В Донецкой области боевики захватили журналиста - СМИ

Во вторник, 6 мая, в районе Мангуша Донецкой области пропал журналист Николай Рябченко. По словам его сына, он может находиться у боевиков.

Об этом пишут "Новости Донбасса".

Сообщается, что вчера журналист поехал в район Мангуша, в котором была перестрелка.

Позже связь с ним оборвалась.

Вечером родным удалось к нему дозвониться, однако трубку взял какой-то мужчина, который представился представителем "самообороны" (так называют себя пророссийские боевики - ред.) и сказал, что Рябченко у них.

Также стало известно, что мопед, на котором ездил журналист, найден брошенным на выезде из города.

В то же время сын сотрудника СМИ заявил, что возможно, Рябченко находится в Приморском райотделе милиции. Контролируют ли этот райотдел боевики - неизвестно.

Напомним, что 24 апреля Рябченко во время штурма горсовета в Мариуполе пострадал от рук неизвестных. Журналисту разбили фотоаппарат и видеокамеру.

Кроме вышесказанного добавим, что это не первый случай, когда боевики похищают журналистов в Донецкой области. Так, ранее в Славянске террористы захватили львовского журналиста, внештатного корреспондента телеканала ZIK Юрия Лелявского.