В Мариуполе экстремисты сорвали флаг Украины перед горсоветом - СМИ

В Мариуполе несколько сотен экстремистов собрались перед горсоветом и сорвали флаг Украины.
Об этом сообщает 0629.com.ua.
На флагшток вывесили флаги "Донецкой республики" и России.
Напомним, что флаг Украины был поднят перед горсоветом сегодня утром, около 8:30.
Также сообщается, что бойцы Внутренних войск покинули периметр здания – с утра они контролировали всю территорию вокруг горсовета, которую очищали от баррикад.
Сейчас они находятся возле администрации в окружении гражданских.
Тем временем, жители Мариуполя рассказали, что в город вошла украинская бронетехника.
По словам местных жителей, утром колонна из 10 танков вошла в город со стороны поселка Агробаза, а в районе поселка Сартана были замечены 10 единиц военной техники.
Напомним, ночью в Мариуполе звучали выстрелы, горели шины и выли сирены. Утром появилась информация, что все админздания перешли под контроль украинской власти.
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