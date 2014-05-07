В Мариуполе экстремисты сорвали флаг Украины перед горсоветом - СМИ

В Мариуполе перед горсоветом собрались несколько сотен сторонников "Донецкой республики", которые сбросили с флагштока перед зданием флаг Украины.

Об этом сообщает 0629.com.ua.

На флагшток вывесили флаги "Донецкой республики" и России.

Напомним, что флаг Украины был поднят перед горсоветом сегодня утром, около 8:30.

Также сообщается, что бойцы Внутренних войск покинули периметр здания – с утра они контролировали всю территорию вокруг горсовета, которую очищали от баррикад.

Сейчас они находятся возле администрации в окружении гражданских.

Тем временем, жители Мариуполя рассказали, что в город вошла украинская бронетехника.

По словам местных жителей, утром колонна из 10 танков вошла в город со стороны поселка Агробаза, а в районе поселка Сартана были замечены 10 единиц военной техники.

Напомним, ночью в Мариуполе звучали выстрелы, горели шины и выли сирены. Утром появилась информация, что все админздания перешли под контроль украинской власти.

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