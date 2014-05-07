В СБУ назвали самый опасный регион Украины и заявили об угрозе провокаций на западе

Глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что, согласно, прогнозу силовиков, самым опасным регионом в ближайшие дни останется Донецкая область. Также, по его словам, опасными являются и западные регионы Украины, поскольку на их территории не исключены провокации.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, где будет самая большая опасность 9-10 мая, пишет Украинская правда.

"Самым большим магнитом для провокаций, диверсионных, а возможно, и террористических актов, безусловно, остается Донецка область, прежде всего, вокруг Славянска и Краматорска, где идет антитеррористическая операция", - сказал он.

"Второе. Сегодня утром во Львовской области задержана группа людей, которые ввозили взрывчатку и специальное оборудование. И это свидетельствует о том, что эти (западные - ред.) регионы также являются опасными", - добавил Наливайченко.

По его словам, также в Одессе задержана диверсионная группа под руководством Долженкова, которая "2 мая грубым способом наносила телесные повреждения, особенно пожилым людям".

Кроме того, сказал Наливайченко, задержана диверсионная группа в Запорожье, которой руководил гражданин России по фамилии Белоусов. Группа состояла из пяти человек. Правоохранители изъяли взрывчатку, оружие и наркотики.

"Поэтому, если подытожить, наша рекомендация: чтить память (погибших во время Второй мировой войны - ред.) мирно, принимать участие в мирных актах, но не поддаваться на провокации типа "референдумов" или противостояний, и ни в коем случае не мешать работникам правоохранительных органов задерживать преступников или правонарушителей", - резюмировал Наливайченко.

Напомним, ранее и.о. заместителя главы Администрации Президента Андрей Сенченко заявил, что 9 мая в Украине возможны теракты.

До этого сообщалось, что из-за возможных провокаций сепаратистов в Киеве 9 мая не состоится массовое шествие и военный парад. В то же время СМИ писали, что секретарь СНБО Украины Андрей Парубий назвал регионы, в которых вероятность провокаций является самой большой.