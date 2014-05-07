Британия об Украине: РФ грозит третий этап санкций, ООН не имеет оснований вводить войска

Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что Британия и США обсуждают следующий - третий - этап санкций против России. В то же время он подчеркнул, что законной возможности ввести миротворческие войска ООН в Украину сейчас нет.

Об этом сообщил во время интервью ТСН.

"Мы совместно с Соединенными Штатами готовим дальнейшие санкции, в частности и такие, которые будут куда масштабнее в экономической, торговой и финансовой отраслях. Как вы знаете, решение вводить санкции еще не принято, но важно, чтобы они были готовы", - Хейг.

Дипломат не уточнил, когда именно могут быть введены санкции, но считает, что следующий шаг вероятен в случае попытки сорвать выборы.

"Канцлер (Германии - ред.) Меркель и президент (США - ред.) Обама, говоря за всех европейцев, подчеркнули, что если Россия продолжит попытки дестабилизировать положение в Украине и срывать выборы, повод для этих санкций станет сильнее", - добавил дипломат.

В то же время, отвечая на вопрос о возможности введения миротворческого контингента в Украину, Хейг заявил, что законной возможности это сделать сейчас - нет.

"Сейчас я не вижу такой возможности. Наблюдатели ОБСЕ выполняют очень важную работу, но они не военные. Для ввода миротворцев требуется решение Совета безопасности ООН, а это требует согласия между Великобританией, Россией и другими. Поэтому сейчас это маловероятный сценарий", - подчеркнул глава МИД Британии.

Он также добавил, что большинство стран поддерживают Украину.

"После незаконной аннексии Крыма Совбез проголосовал тринадцатью голосами против, за - был только один. Но в рамках Совета Безопасности один голос постоянного члена означает вето. Поэтому это - иллюстрировало изоляцию России, но не привело к каким-либо решениям Совбеза. Генассамблея проголосовала 100 голосами против 11, это демонстрация того, насколько Россию не поддерживает мир", - сказал Хейг.

Министр заверил, что страны Запада понимают незаконность действий России в Крыму и пообещал санкции также для Крыма.

"Аннексия Крыма была незаконна, незаконный референдум, ни один референдум не может быть организован за такое короткое время под дулом автоматов. Европейский союз примет определенные ограничения, которые коснутся этой территории, например, в отношении крымских товаров. Мы не собираемся просто говорить: ну, хорошо, раз уж случилось - теперь будет так. Нет, это было незаконное действие по любым международным стандартам, и оно будет иметь свои последствия - месяцами и годами", - резюмировал дипломат.

Напомним, ранее госсекретарь США Джон Керри предупредил, что США и Евросоюз готовы ввести дополнительные санкции против России, если Москва будет саботировать президентские выборы в Украине, назначенные на 25 мая.

Кроме вышесказанного добавим, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты.

Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.

Фото, видео: ТСН