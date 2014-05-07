Бои в Славянске: в Сети появилось видео чеченского спецназа

В Сети появилось видео, которое подтверждает присутствие на юго-востоке Украины чеченских боевиков.

В частности, один из сюжетов был снят британскими журналистами, посетившими Славянск.

Ролик опубликовал на своем канале пользователь YouTube Maxim Rudnev.

Также глава МВД Арсен Аваков также заявил, что в Славянске воюют чеченцы.

"Ветераны 1-й и 2-й Чеченских войн из числа спецподразделений вооруженных сил РФ воюют с карательными отрядами на стороне ополченцев Донецкой Народной Республики", сказал он.

В сюжете также жители города рассказывают о перестрелках между украинскими военнослужащими и террористами. Так одна из работниц местного кафе сказала, что в результате столкновения были прострелены холодильники, витрины и кофейный аппарат.

Кроме того, местные жители говорят, что в ходе борьбы украинских военных с террористами произошел взрыв на заправке. Кроме этого, сгорело несколько машин.

Некоторые СМИ считают это видео фейковым, а некоторые говорят, что это доказательство реального присутствия боевиков из Чечни.

Ранее "Главред" сообщал, что на блокпостах у захваченного сепаратистами Славянска стоят вооруженные чеченцы.

Напомним, ранее горняк шахты "Россия" Александр Вовк, которого в Донецке захватили и избили боевики заявил, что среди террористов были чеченцы.

видео: youtube.com