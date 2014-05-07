Путин уверяет, что Россия отвела свои войска от границы с Украиной

Россия отвела свои войска от границы с Украиной, теперь они находятся там, где проходят регулярные учения.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером по ситуации в Украине, пишет РИА Новости.

"Нам все время говорили, что беспокоят наши войска у украинской границы, мы их отвели, они находятся сегодня не на украинской границе, а в местах, где проводят свои регулярные учения, на полигоне", — сказал он.

"Это легко проверяется с помощью сегодняшних современных средств разведки, в том числе из космоса все видно", — добавил Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что считает президентские выборы в Украине — движение в правильном направлении, но граждане страны должны заранее знать, какова будет конституционная реформа.