Николай Сунгуровский: Путин не допустит, чтобы его войска увязли в Украине

На сайте "Главред" состоялся чат с директором военных программ Центра Разумкова Николаем Сунгуровским. Общаясь с читателями, он рассказал об ошибках, допущенных в процессе проведения антитеррористической операции, о возможных сценариях развития ситуации в Украине после "референдума" на Донбассе, о вероятности повторения Луганской и Донецкой областями участи Крыма, а также о возможности вернуть АРК в состав Украины.

Представляем стенограмму чата с Николаем Сунгуровским.

Andrey Topchy: Какие основные ошибки допустила украинская армия на востоке страны? Почему не был организован коридор для вывода жителей? Как стоило правильно поступить перед началом АТО?

Николай Сунгуровский: Тут говорить только об армии не стоит, поскольку ошибки были допущены всей властью, начиная сверху и донизу. И эти ошибки имеют объективные и субъективные причины. К объективным причинам относится состояние сектора безопасности, причем всех его структур (Вооруженные силы, милиция, СБУ, разведка). За последние четыре года за счет неумелой или заведомо преступной кадровой политики более чем наполовину разрушен их кадровый состав. В таких условиях рассчитывать на высокую эффективность противодействия агрессии России нет никаких оснований. Второй объективной причиной является то, что во многих русскоговорящих регионах Украины была создана социальная база определенной направленности из недовольных центральной властью и сторонников сближения с Россией.

Субъективной причиной является квотное назначение руководителей органами власти, профессиональный уровень которых оказался недостаточным для принятия эффективных и оперативных решений. В случае, когда такие решения необходимы в течение даже не часов, а минут, практика их согласования с лидерами партийных сил является недопустимой.

Van Zhuk: Как можно остановить этот хаос на востоке? Или это без вариантов, они будут идти до конца, будут резать Украину, как пирог, по кускам, и чего дальше от наших "братьев" дождемся?

Николай Сунгуровский: Хаос на востоке остановить, в принципе, можно. Но это зависит от действий трех сторон. Во-первых, Россия, которая в достижении своих целей не останавливается и не остановится ни перед чем. Во-вторых, это действия самой центральной власти Украины, которая в силу уже указанных причин действует недостаточно эффективно и решительно. И третья сторона – это Запад, помощь которого является также недостаточно эффективной по двум причинам. Во-первых, отсутствие достаточной политической и экономической солидарности, в первую очередь стран ЕС и США, и, во-вторых, нерешительности опять же властей Украины, поскольку помощь оказывается не только кому-то, но и в чем-то. Западные партнеры не полностью понимают, какая помощь нужна Украине, и постоянно подчеркивают: "Начните защищаться, и тогда мы поймем, в чем вы нуждаетесь".

Van Zhuk: Вы верите, что Крым будет снова в составе Украины?

Николай Сунгуровский: Верю. Но не при этом политическом режиме в России. При режиме Путина, даже если крымчане выскажут стопроцентное желание вернуться в Украину, Кремль своих решений не изменит, а всякое недовольство будет подавлять, в том числе силой.

Antifascist: Господин Сунгуровский, вопросов несколько, но они связаны единой темой необъявленной, но очевидной агрессии России против Украины, в частности на востоке нашей страны. 1. За последнее время всё чаще и чаще российские/пророссийские боевики нападают на воинские части ВС Украины и пограничников. При этом есть сообщения о том, что им удаётся то захватить оружие (первая основная цель), то уничтожить радиолокационное оборудование (возможно, с целью создания воздушного коридора для подвоза новых порций боевиков из России и снаряжения для них). В связи с тем, что это им удаётся делать практически безнаказанно и повсеместно, возникает вопрос: почему до сих пор стратегически важные объекты (а к ним относятся и воинские части, и части пограничников, склады оружия, продуктов и т.п., и, тем более, радиолокационные станции и радиопередающие центры) не взяты под усиленную охрану (перебросить вертолётами патриотически настроенных бойцов не слишком сложно), не созданы долговременные огневые точки, не созданы зоны ограждений и запрета доступа, не отдана команда на превентивную стрельбу на поражение при малейшей, но очевидной угрозе?

В чём, по вашему мнению, причина видимого бездействия или беспомощности властей? Или же в чём трудности в организации подобных превентивных мероприятий? Ведь несложно провести рекогносцировку на местности, провести соответствующие инженерные мероприятия, построить бетонные и другого рода преграды, выложить шипы и колючую проволоку, выставить знаки предупреждения о запрете приближения к воинским частям и объектам, и опасности для жизни в случае несоблюдения "правил игры". Выставить огневые точки – пулемётные, гранатомётные и т.п.

Часть из этого, быть может, несколько сложно сделать в городах, но возможно при грамотном подходе – в конце концов, блокировка подъездов к частям на прилегающих улицах. А часть этих мер необходимо выполнить немедленно и повсеместно. Понятно, что нужно наконец действовать на опережение. Гуманизм (Устав "для мирного времени") хорош в мирное время, а идёт неприкрытая война, пусть и только, на данный момент, силами диверсионных групп и проплаченных преступников. Можно упустить на всём Востоке полностью ситуацию из-под контроля, и это уже почти произошло.

2. Идут сообщения о том, что и со стороны Ростова, и уж, тем более, со стороны Крыма постоянно проникают на территорию континентальной Украины подкрепления для террористов и "гастролёры" для участия в акциях по типу одесской. Подвозится оружие. Возникает вполне очевидный вопрос: почему до сих пор силами пограничников, Нацгвардии, батальонов самообороны, воинских частей не перекрыта полностью граница и не перекрыт полностью доступ российским "туристам"? В чём сложность этого? Почему нельзя временно запретить въезд россиян (ну, допустим, кроме известных и проверенных коммерсантов). Почему то прерывается, то возобновляется ж/д сообщение и авиаперевозки? Ведь риск получить ещё большее количество боевиков на территории Украины явно перевешивает любые контраргументы. Конечно, было бы интересно получить ответ на этот и другие вопросы непосредственно от господ Турчинова, Авакова, Генштаба и т.п., но в чём, по-вашему, господин Сунгуровский, трудности здесь?

3. Такой стратегически важный город, как Донецк, сейчас фактически брошен на произвол судьбы. Понятно, что проводить какие-то масштабные мероприятия по пресечению терроризма в нём в данный момент сложно. Но ведь можно поступать и по-другому. Например, внедрить в город законспирированные группы бойцов СБУ или иных, предназначенных для подобной деятельности, подразделений не только для разведки ситуации, но и, по примеру того же Израиля, с целью нейтрализации верхушки и особо опасных боевиков-террористов. Похожую тактику использовал и наш теперешний враг – Россия. И эта тактика показывает неплохие результаты всегда. Нет возможности арестовать или захватить в плен – нужно физически устранить. Тот же пример с задержанием Дениса Пушилина пограничниками, а потом его просто взяли и забрали обратно боевики, как ни в чём не бывало. Нет возможности удержать – физическое уничтожение – ведь он одна из ключевых фигур среди пророссийских преступников на Донбассе. Каково ваше мнение на этот счёт?

4. Почему не производится (или производится, но как-то незаметно) выдворение из страны российских "журналистов" – орудия вражеской, антигосударственной и, по сути, геббельсовской пропаганды России, и в первую очередь в районе АТО – это район реальных боевых действий. Ведь при каждом "живом щите", других "массовых" мероприятиях вражеских сил обязательно имеется пара-тройка подобного рода диверсантов? Почему бы их сразу не арестовывать и не выдворять? Что Вы могли бы по этому поводу сказать?

5. Возможно ли технически и имеет ли смысл "заглушить" переговоры руководства боевиков в районе АТО между собой и со штабом в России?

6. Почему бы уже сейчас не подготовить ещё три ударные группы Нацгвардии и войск в восточном регионе – к примеру, на западе Донецкой области, на юге Донецкой области и на востоке Луганской области для охвата в кольцо и локализации района действия террористов, а также заградительного рубежа на границе Запорожской и Днепропетровской областей? (Со стороны Харькова вроде как сделали нечто подобное). Или, быть может, это уже сделано?

7. Создаётся впечатление, что наш и.о. президента и его команда слишком нерешительны в принятии решений по АТО и т.п. вопросам. Кроме того, временами идут сообщения о предательстве в силовых структурах, а также об отсутствии должной координации сил АТО. Возможно, имело бы смысл сосредоточить руководство АТО в одних руках и наделить этого человека соответствующими полномочиями в плане принятия жёстких и эффективных решений, будь то господин Аваков или Крутов, или кто-то, кто готов взвалить на себя эту ношу? Более того, для господина и.о. президента сейчас и помимо АТО есть много работы, а Генштабу и руководству ВС необходимо заниматься вопросами восстановления армии, также и в плане МВД – есть множество других проблем и проблемных регионов, и этим мог бы заниматься зам Авакова.

Проблема предательств неплохо решалась в СССР наличием политруков при командовании воинских частей и соединений. Да, сейчас не ведётся, слава Богу, речь о политруках как таковых, но наличие независимого контроля со стороны контрразведки непосредственно на местах просто обязательно в военный период?! Также возможно разделение информационных потоков, когда полную картину на соответствующем уровне имеет крайне ограниченное количество людей, что уменьшает вероятность утечек и увеличивает эффективность выявления предателей, которых, к слову, было бы неплохо наказывать по законам военного времени... Что вы думаете по этому поводу?

8. Почему для сил Нацгвардии и ВС, прежде всего, задействованных в АТО, не производится (или производится незаметно и вяло) закупка снайперского крупнокалиберного стрелкового оружия, новейших бронежилетов и т.п., оптики и тепловизоров, радиоэлектроники и средств РЭБ, возможно и БПЛА? Это могло бы весьма неплохо усилить части АТО, да и всей армии. Так же и с высокоточными боеприпасами для артиллерии и авиации – ведь их применение сводит к минимуму и даже к нулю потери среди гражданского населения и бойцов АТО, но резко увеличивает потери врага, снижает моральный дух врага. Есть ведь подобные образцы и украинского производства – тот же УАС (КАС) "Квітник". Что вы можете сказать на этот счёт?

9. Ну и напоследок. Сложно ли технически и имеет ли смысл определение транспортных потоков боевиков по всему Донбассу и их уничтожение силами авиации так, как это делают, например, в Израиле? Это ведь позволило бы резко сократить количество боевиков и резко понизило бы их мобильность и возможности координированного взаимодействия между собой. Заранее благодарен Вам! Буду очень рад, если у Вас найдётся время ответить на мои вопросы!

Николай Сунгуровский: Очень пространный вопрос, который содержит в том числе и часть ответов на него. Начнем по порядку.

Почему не усилена охрана и не отдана команда на превентивную стрельбу на поражение? Во-первых, чувствуется, что автор вопроса – бывший военный, у которого болит душа за страну и ее состояние. Я уверен, что такие команды отдавались. Другое дело – в каком виде и когда? В большинстве случаев они слишком запаздывали, чтобы быть эффективными. Это зависело как от нерешительности и непрофессионализма руководителей на высшем уровне, так и от саботажа и такого же непрофессионализма на всех последующих уровнях управления сектором безопасности. Вследствие этого украинские как военнослужащие, так и правоохранители, оказывались и до сих пор оказываются практически безоружными перед лицом вооруженных радикалов.

По поводу проникновения на территорию Украины радикальных элементов. Полностью поддерживаю мнение автора вопроса по поводу необходимости ограничения проникновения таких элементов в Украину. Судя по разъяснениям руководителей пограничной службы, ими предпринимаются все меры для пресечения таких проникновений. Трудность в том, что полное закрытие границы с Россией повлечет отрицательные социальные и экономические последствия для Украины и способно обострить напряженность в восточных регионах. Поэтому пограничники поставлены в очень сложные условия. А случаи появления радикальных элементов в отдельных населенных пунктах связаны, скорее, не с пересечением границы транспортными средствами, а с предоставлением транспортных средств пересекшим границу радикалам их сторонниками внутри Украины.

По поводу эффективности действий СБУ и внедрения их групп бойцов в ряды боевиков-террористов. На самом деле, это было бы эффективной мерой, но вследствие наличия в рядах самой СБУ "кротов" идет слив информации. И уже были случаи захвата сотрудников СБУ сепаратистами.

Выдворение из страны российских журналистов, в принципе, было бы возможным, но более эффективным способом была бы их выборочная аккредитация для работы в Украине. Что делает Россия с нашими журналистами. Почему бы нам не последовать ее примеру?

По поводу подготовки дополнительных сил Нацгвардии – такая работа ведется. Но, к сожалению, она требует времени и средств. Более того, работа ведется не только по инициативе центральной власти и руководства сектором безопасности, но и по инициативе снизу. Вы знаете, что созданы и создаются отряды самообороны в городах, идет работа по формированию отрядов территориальной самообороны по инициативе Майдана, появились призывы по формированию таких отрядов под эгидой политических сил, например, "Батьківщини". В этом движении есть и положительные, и отрицательные моменты. Во-первых, такая народная инициатива должна приветствоваться, но не всегда находит отклик на высших этажах власти. Имеется в виду заявление Турчинова о недопустимости раздачи оружия населению во избежание гражданской войны.

Проблема в том, что, сталкивая вооруженных радикалов с их невооруженными противниками, власть сама инициирует такую войну. Это недопустимо. На мой взгляд, недопустимым является создание военизированных сил под эгидой политических партий. Это может привести к тому, что политическое противостояние внутри страны превратится в вооруженное. Более того, такое многообразие сил самообороны, которые не координируют свою деятельность с руководством силовыми структурами (что в существующей ситуации само по себе является достаточно сложным) приводит к тому, что насилие становится неорганизованным. А страшнее неорганизованного насилия является только оружие массового поражения.

По поводу создания в силовых структурах института политруков. Боюсь, что такая инициатива приведет к появлению в них "смотрящих" от определенных политических сил, что не только не повысит эффективность этих структур, но и приведет к негативным последствиям.

По поводу технического оснащения Нацгвардии, Вооруженных сил и сил, задействованных в АТО. Государство, чем может, оснащает эти силы. Проблема как раз в ресурсных возможностях государства. В мирное время этих возможностей не хватало для оснащения этих сил всем необходимым, а в военное время – тем более. Поставки в Вооруженные силы и Национальную гвардию техники ограничиваются имеющимися возможностями оборонных предприятий – в основном, нереализованными на экспорт объемами техники. В этих условиях большие надежды возлагаются на иностранную помощь. Вопрос в том, какова номенклатура этих средств, которые запрашиваются руководителями силовых структур, насколько эти руководители и исполнители на самом деле понимают потребности войск. В настоящее время наибольшая потребность существует в средствах связи, индивидуальной защиты, радиоэлектронной и радиотехнической разведки, в экипировке военнослужащих.

Ну и напоследок – конечно, такая потребность существует. Вопрос в том, каким образом это осуществить. В условиях недостатка ресурсов, сил, средств и неэффективного управления вряд ли можно рассчитывать на быстрые положительные результаты. В общем, разделяю Вашу озабоченность и в основном поддерживаю Ваши предложения.

Виталий Трусов: Не кажется ли Вам, что в наших силовых структурах отсутствуют специалисты по методам психологической войны? Бойцы просто не умеют разговаривать ни с местным населением, ни с криминалитетом. Силовики выступают в роли оправдывающихся (пример – видео в Краматорске). Кроме того, в армии нет профессиональных психологов, напрочь отсутствует понятие "замполит".

Николай Сунгуровский: По поводу наличия в силовых структурах специалистов по методам психологической войны. Конечно, такие специалисты и их соответствующая подготовка, как показали последние события, крайне необходимы. Более того, такие специалисты, которые прошли школу миротворческих операций на Балканах и на Африканском континенте, в Украине есть. Беда в том, что их не удерживают в рядах Вооруженных сил и Внутренних войск, и, соответственно, недостаточно используют их опыт. Поэтому привлечение таких специалистов к АТО является целесообразным и необходимым.

Кроме того, при проведении АТО необходимо учитывать специфику подготовки Вооруженных сил и других силовых структур. Боевые части Вооруженных сил не подготовлены и не предназначены для ведения разъяснительной работы среди населения. Их целесообразно привлекать к локализации района АТО или, в крайнем случае, для противодействия и уничтожения уже локализованных групп террористов. Вся остальная работа должна лежать на Внутренних войсках, СБУ, милиции, которые, к сожалению, также оказались недостаточно подготовленными. В этом одна из причин пробуксовывания АТО.

sid57: Г-н Сунгуровский, какова, по вашим оценкам, на сегодняшний день вероятность вторжения российских войск на территорию Украины? Что может послужить поводом для этого?

Николай Сунгуровский: Вероятность вторжения российских войск на территорию Украины мала, но она существует. Поэтому наращивание оборонного потенциала Вооруженных сил является крайне необходимым. И даже при условии восстановления возможностей боевых частей их хватит только для остановки первого удара. А дальше должны вступать в действие, грубо говоря, партизанские отряды, которые создаются по народной инициативе, координируются центральной властью и местными органами управления. Такие отряды являются не только средством эффективной территориальной обороны, но и могли бы выполнять функцию фактора сдерживания, поскольку ни одно государство-агрессор партизанскую войну выиграть не в состоянии.

Вероятность вторжения российских войск снижается тем, что цели у Кремля достаточно широкие, и подготовленные войска в скором времени могут понадобиться Путину в Молдове (через Приднестровье), в Азербайджане (через Карабах), в Казахстане (через северные русскоговорящие регионы). Поэтому он вряд ли допустит, чтобы эти войска увязли в Украине. Скорее всего, приказ на их ввод в Украину может быть только при условии полной уверенности в успехе молниеносной операции. Но этого допустить не может уже сама Украина.

sid57: Прогнозируете ли вы какие-то провокации 9 мая? Что это может быть, и каких городов может коснуться? Спасибо.

Николай Сунгуровский: Провокации 9 мая весьма вероятны, поскольку Путин от своих целей не откажется. О перечне городов, которых это может коснуться – лучше всего обращаться к его медикам. Скорее всего, это будут Киев, административные центры юга и востока Украины.

sid57: Поясните, пожалуйста, что фактически будет значить принятый вчера Радой закон о частичной мобилизации? Кого она коснется?

Николай Сунгуровский: По поводу частичной мобилизации. Само название говорит о том, что призываться будут, в первую очередь, граждане с военным опытом. Готовить "пушечное мясо" не будет никто. Адресатами такой мобилизации будут Вооруженные силы, Национальная гвардия, СБУ и создаваемые по инициативе Самообороны Майдана отряды территориальной обороны.

arthur1980: Скажите, как военный эксперт, какие виды вооружения используют сепаратисты? 2) По каким возможным каналам они его доставляют в нашу страну? Какие их дальнейшие возможные действия после т.н. "референдума" 11 мая? Спасибо.

Николай Сунгуровский: По поводу военного арсенала сепаратистов. Сепаратисты используют в основном стрелковое оружие и легкие вооружения, доставшиеся им от захваченных войсковых частей и арсеналов, захваченных органов правопорядка и поставляемые им средства из-за границы, в первую очередь, из России.

По поводу каналов контрабанды оружия – лучше всего обращаться к компетентным органам, поскольку это является оперативной информацией, часто оправданно засекреченной.

В случае, если на так называемом "референдуме" 11 мая (который призвал перенести президент РФ Владимир Путин - ред.) будут достигнуты цели, которые ставят перед собой сепаратисты, Украина еще на один шаг приблизится к гражданской войне. Россия, скорее всего, захочет закрепить достигнутые результаты с помощью военной силы – но не своей, а местных радикалов. По последним соцопросам, большинство населения восточных и, тем более, южных регионов с этим не согласятся, что приведет к обострению противостояния.

Vopros: Велика ли вероятность, что Луганск и Донецк повторят участь Крыма после "референдума" 11 мая? И – зачем России эти два региона в конечном итоге? Или на них она не остановится?

Николай Сунгуровский: Вероятность того, что Луганск и Донецк повторят участь Крыма после "референдума" 11 мая, достаточно высока. Но проблема для России состоит в том, что, в отличие от Крыма, ситуация в этих областях не настолько однородна, как в Крыму. Поэтому ожидать развития ситуации в точности по крымскому сценарию нельзя – противодействие будет более сильным. В принципе, Россия вряд ли заинтересована в присоединении этих двух регионов – на их содержание у нее просто не хватит средств. Они ей нужны в составе Украины, но под протекторатом Кремля, как средство давления на центральную власть и остановки всяких ее "поползновений" в сторону евроинтеграции и откола от России.

alex_sm: Ваша оценка эффективности АТО? Делается ли на самом деле все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию? Должным ли образом защищается российско-украинская граница?

Николай Сунгуровский: Появляются отдельные признаки повышения эффективности АТО – к сожалению, недостаточно высокими темпами. С такими темпами и в условиях такой постановки целей действующей властью до начала президентских выборов Украину можно потерять.

alex_sm: Что, по вашим оценкам, на самом деле произошло в Одессе 2 мая?

Николай Сунгуровский: При отсутствии детальной информации, к сожалению, полную оценку произошедшему в Одессе дать очень сложно. Но по имеющейся информации, это снова сценарий, разыгранный диверсионными группами России или подготовленными ею местными сепаратистами – хрен редьки не слаще.

Petro: Як слід вирішувати проблему з міліціонерами-зрадниками у південно-східних регіонах прямо зараз? Бо чистка, анонсована Аваковим, здається, так скоро не почнеться, а через зраду міліції знову можуть продовжити гинути люди...

Николай Сунгуровский: "Чистить" не только милицию, но и другие силовые структуры необходимо. Другой вопрос – сейчас ли? Наверное, это лучше начинать делать после выборов, которые, дай Бог, состоятся. А сейчас необходимо по возможности выявить и нейтрализовать сомнительные элементы в этих органах и не дать им проводить их предательскую деятельность. То есть, к массовым "чисткам" сейчас прибегать вряд ли стоит во избежание массового перехода работников силовых структур на сторону противника.

journ_: Миколо Вікторовичу, як ви оцінюєте перебіг російсько-української інформаційної війни? Хто в ній більш успішний? І що є головними помилками українських журналістів, не складається враження, що часто вони аж занадто нагнітають чи передають певні події викривлено? Дякую за відповідь.

Николай Сунгуровский: Информационная война – дело тонкое. Я не специалист, но мне тоже кажется, что украинские журналисты иногда перегибают палку, как нагнетая панику, так и раскрывая иногда закрытую информацию, что работает на руку нашему врагу. Если говорить о внешней аудитории, то здесь ситуация лучше, но не настолько, чтобы считаться полностью успешной. Беда в том, что у Украины отсутствуют аналогичные российским ресурсные и интеллектуальные возможности среди зарубежной аудитории и СМИ.

kud_ia: Чи підтримуєте ви ідею членства України в НАТО?

Николай Сунгуровский: Идею членства Украины в НАТО поддерживал и поддерживаю. Не поддерживаю педалирования этого вопроса именно сейчас. Поскольку это может привести к дополнительному расколу внутри общества и обострению ситуации, что крайне нежелательно. Членство в НАТО, во-первых, дало бы Украине гарантии безопасности, а, во-вторых, стимулировало бы ее к эффективным реформам, как в секторе безопасности, так и во всем государственном аппарате. Более того, судя по примеру наших восточноевропейских соседей, вступление в НАТО было для них ступенькой для более быстрой и экономически необременительной интеграции в ЕС.

kud_ia: Чи правильно роблять, відмовляючись від парадів і урочистостей на 9 травня цього року?

Николай Сунгуровский: Я считаю, это правильным решением. Поскольку любые массовые акции являются желательными для террористических и радикальных сил. Я думаю, нет необходимости говорить о том, нужны ли Украине дополнительные и неоправданные жертвы.

liga_: Чи є якісь спрособи, аби не допустити проведення рефрендуму 11 травня? І чи варто з цим боротися, якщо результат все одно ніхто, крім Росії, не визнає?

Николай Сунгуровский: Во-первых, сам факт проведения такого референдума является для Украины весьма нежелательным, поскольку открывает путь по крымскому сценарию. Но ситуация зашла настолько далеко и глубоко, что отказаться от него или остановить этот процесс практически уже невозможно. Естественно, его результаты не будут легитимными ни в Украине, ни за рубежом. Но для России важен сам факт его проведения, а результаты нарисуют сами кремлевские политтехнологи. И как показал Крым, этого будет вполне достаточным аргументом России в пользу федерализации Украины.

Федір Роїк: Миколо Вікторовичу, наскільки вагомим аргументом, на Вашу думку, для Москви є той факт, що МВФ, а слідом за ним інші фінансові інститути прийняли рішення фінансово підтримати Україну?

Николай Сунгуровский: Для Кремля поддержка Украины со стороны МВФ, естественно, является нежелательной. Более того, на мой взгляд, дискредитация украинской власти Кремлем и предусматривала затягивание предоставления МВФ кредитов. Таким образом, шаг МВФ навстречу Украине поломал планы Путина, но не настолько, чтобы он от них отказался. Естественно, видеть перед собой Украину, в которую идут кредиты, а в дальнейшем, возможно, и инвестиции, для него является недопустимым. Это еще один мотив для дальнейшей дестабилизации социальной и экономической ситуации внутри Украины.

Paner: Сегодня власть в Киеве не способна (по различным причинам, наверное, существенным) остановить бандитов в Донецкой и Луганской областях. Референдум состоится 11 мая и "подавляющее большинство" "проголосует" "за". Руководство "Донецкой Республики" обратится к РФ с просьбой оказать военную помощь. И Путин примет решение ее оказать. Возникает вопрос: способны ли наши силовые структуры оказать сопротивление? И будет ли это сопротивление организованным и управляемым? Не окажется, что все политическое и силовое руководство "спрячется в кустах"? В Грузии в свое время смогли вести бои пять дней.

Николай Сунгуровский: Очень не хотелось бы столкнуться с негативным сценарием, а именно – с развитием событий по силовому пути. И, надеюсь, что этого не произойдет – даже не благодаря решениям и действиям украинской власти, а в силу ограниченных возможностей Кремля, о которых я говорил ранее. Но, тем не менее, дальнейшее обострение ситуации возможно с вероятностью близко к единице. Конечно, в этих условиях многое будет зависеть от того, с какими темпами будет оздоравливаться сектор безопасности и будут наращиваться его силы за счет народных инициатив. Надеюсь, что благоразумие и чувство опасности остановят болезненные амбиции наших политиков и обратят их действия в пользу безопасности Украины. Первые же положительные результаты в этом направлении серьезно и позитивно повлияют на реакцию всего общества. А в этом и заключается залог нашей победы.

Фото Владислава Мусиенко