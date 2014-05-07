Тягнибок призвал проверить законность приватизации за все годы независимости

ВО "Свобода" настаивает на проверке законности приватизации всех крупных предприятий, объектов государственной и коммунальной собственности, которые были отчуждены за все время независимости Украины. В особенности – проданных во время правления Януковича.

Об этом заявил кандидат на пост президента от националистов Олег Тягнибок, пишет УНИАН.



Тягнибок подчеркнул, что в период президентства Януковича приватизация крупных предприятий проходила с грубым нарушением законодательства и основ национальной безопасности, "исключительно в интересах "семьи" президента и двух олигархических кланов - Ахметова и Фирташа".



"Сегодня, после победы Майдана, законность и справедливость в вопросах приватизации должны быть восстановлены", - заявил Тягнибок.



По его словам, в вопросе раскрытия преступлений в сфере приватизации не должно быть срока давности.Он также сообщил, что именно по инициативе нардепов-"свободовцев" 23 февраля этого года Верховная Рада приняла постановление о возвращении в госсобственность правительственной резиденции "Межигорье" для дальнейшего ее использования для лечения и оздоровления детей.



Кроме того, Генеральная прокуратура, которую возглавил представитель "Свободы" Олег Махницкий, и областные прокуратуры начали сотни проверок законности отчуждения государственного и коммунального имущества. По данным следствия, за время правления Януковича незаконная приватизация нанесла госбюджету ущерб в десятки миллиардов долларов.



""Свобода" предложила парламенту ввести временный мораторий на ликвидацию, реорганизацию, банкротство и санацию государственных и коммунальных предприятий, а также регистрацию в государственных органах всех договоров, связанных с отчуждением государственного и коммунального имущества, которые были заключены в течение последних четырех лет", - сообщил Тягнибок.



Он также заявил, что в своей президентской программе предлагает ввести законодательный контроль за выполнением владельцами приватизированных предприятий своих социальных и инвестиционных обязательств. В случае невыполнения обязательств, предприятия должны быть реприватизированы или возвращены в госсобственность и собственность трудовых коллективов.