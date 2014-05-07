Эксперт о заявлении Путина: Россия не отвела войска от границы с Украиной

Группировка российских войск у границ с Украиной не изменила численности по сравнению с ситуацией на 1 мая.

Об этом написал после заявления Владимира Путина об отводе российских войск от границы РФ с Украиной на своей страничке в Facebook Дмитрий Тымчук.

По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", на 17.00 7 мая группировка российских войск у границ с Украиной не изменила численности по сравнению с ситуацией на 1 мая, пишет эксперт.

"Мы не фиксируем отвода российских войск как из 50-км, так из 200-км зон вдоль границы РФ с Украиной. Также на протяжении последней недели мы не наблюдаем и прибытия новых частей и подразделений.

Численность российских войск в 200-км зоне от восточной границы Украины составляет порядка 38 тыс. человек", - пишет Тымчук.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия отвела свои войска от границ с Украиной.

Между тем, после такого заявления президента РФ в погранслужбе Украины также заявили, что российские войска и техника по-прежнему маневрируют вблизи государственной границы.