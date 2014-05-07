НАТО и Пентагон опровергли Путина: Россия не отвела войска от границ Украины

НАТО и Пентагон опровергли заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия отвела свои войска от границ Украины.

В частности, в НАТО отметили: "Мы не видим каких-либо признаков изменения в дислокации российских войск на границе с Украиной", Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на источники в Альянсе, пишет "Газета.Ru".

Также информацию, озвученную Путиным, не подтвердили в Пентагоне.



"Мы не видим каких-либо признаков изменения в дислокации российских войск, несмотря на то, что мы давно призываем Россию отвести свои войска от украинской границы", — сказал пресс-секретарь американского военного ведомства, полковник Стив Уоррен.

Напомним, слова Путина об отводе войск не подтвердили также украинские пограничники и военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его словам, в 200-км зоне от восточной границы Украины находится порядка 38 тысяч российских военных.

Напомним, кроме заявления об отводе войск, Путин также призвал сепаратистов на востоке Украины перенести незаконный "референдум о независимости", назначенный на 11 мая.