Заявления Путина: что значит новая тактика Кремля

Примирительные заявления Владимира Путина после встречи с президентом Швейцарской Конфедерации Дидье Буркхальтером, ныне председательствующим в ОБСЕ, стали неожиданными, но вряд ли должны восприниматься как повод для прекращения активности украинской власти. Слишком уж энергично Россия раскачивала ситуацию в Украине в последнее время.

У заявлений Путина есть любопытная подоплека. Буквально накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит смысла в продолжении переговоров об урегулировании в Украине без участия в них представителей юго-востока. Похоже, этот географически-электоральный термин предпочитают использовать только Россия и ее политические сателлиты. К тому же Лавров продолжает апеллировать к соглашению 21 февраля, политическая ценность которого девальвировала после бегства Виктора Януковича.

Итак, Владимир Путин призвал руководство так называемых Донецкой и Луганской народных республик перенести проведение "референдумов", запланированных на 11 мая, и назвал президентские выборы в Украине "движением в правильном направлении". Для тех, кто испытывает эйфорию от политических кульбитов на высшем уровне: российский президент продолжает использовать словосочетание "киевские власти", призывает их остановить "карательные операции" на юго-востоке Украины и понимает недоумение сторонников федерализации. Дескать, в Киеве захватывали воинские части и оружие, а им нельзя.

Давно известно, что у Путина свой собственный взгляд на происходящее в Украине. Его подчиненным в политической иерархии приходится реагировать максимально гибко и оперативно: Государственная Дума, в которой еще недавно звучали призывы ввести войска в Украину, отказалась отправлять наблюдателей на "референдумы" в Донецк и Луганск, а Рамзан Кадыров заверил, что никаких чеченцев на востоке нашей страны нет.

События последних месяцев свидетельствуют, что кремлевский властелин предпочитает напоминать опытного фокусника, вытаскивающего кролика из цилиндра и распиливающего свою ассистентку. Российское руководство "для внутреннего употребления" может говорить одно, бравируя своей готовностью противостоять "загнивающему Западу", но противостоять цивилизованному миру в одиночку становится все сложнее. Путину необходимо сохранять лицо, дабы оставаться рукоподаваемым в международном масштабе – положение обязывает. При этом в России у него и без того развязаны руки.

Пожалуй, наиболее рациональное пояснение изменений в риторике российского президента будет самым точным. Во-первых, антитеррористическая операция на востоке дает свои плоды. Как минимум – в части неспособности сепаратистов распространить свое влияние на массу населенных пунктов Донбасса.

Во-вторых, у международного сообщества уже есть четкое понимание происходящего там, что подтвердило заявление главы британского МИДа Уильяма Хейга, что на востоке действуют российские спецназовцы.

В-третьих, приближается День Победы, с которым в Украине связывают возможные провокации, и Путину просто необходимо остаться "всему в белом", даже если в этот день он вместе с Дмитрием Медведевым будет принимать парад российских войск в Крыму. Грязную работу за него будут делать украинские коллаборационисты Кремля и российские СМИ.

Стоит отметить и "план урегулирования от ОБСЕ", предполагающий прекращение огня, деэскалацию насилия, начало диалога о механизме децентрализации власти и президентские выборы 25 мая. Предложения выглядят вполне логичными, однако нет ясности, кто и на каких основаниях может подписывать план среди сил, декларирующих приверженность федерализации. Полевые командиры боевиков? "Народные губернаторы" Донецка и Луганска? Понесший в народ путем интервью желтому российскому ресурсу LifeNews идею о создании Новороссии все еще парламентарий Олег Царев?

Украине сегодня не стоит ожидать кремлевского благодушия, в сложившихся условиях это будет очень опасной ошибкой. Кремль устами своего хозяина сделал вираж ко Дню Победы по тактическим причинам, а не поменяв стратегические подходы к нашей стране.