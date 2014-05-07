В Северодонецке боевики обстреляли прокуратуру - СМИ

В городе Северодонецке Луганской области было обстреляно здание прокуратуры.

Об этом сообщил на страничке в Facebook Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", около 20.30 в г.Северодонецке было обстреляно здание прокуратуры", - пишет он.

"Обстрел был демонстративно произведен неизвестными гражданами, которые принялись представляться "Правым сектором".

По нашим данным, провокаторы представляют группу экстремистов численностью более 100 человек, которые прибыли сегодня в город. В ближайшее время не исключаются более масштабные провокации с их участием" - написал Тымчук.

Как сообщается на местном сайте svsever.lg.ua, сегодня сепаратисты захватили здание прокуратуры в Северодонецке. Без особых эксцессов: приехали люди с автоматами, зашли в здание и попросили: проваливайте. Внешне ничего не видно.



А примерно в 19 часов десяток людей в черной форме с георгиевскими лентами и автоматами штурмовали офис фирмы, расположенный в районе магазина "Мастер". Владельцем которой является активист евромайдана Тарас Потока.

Стреляли из автоматов в воздух. В милиции об этих случаях знают. Говорят, что направили оперативно-следственную группу, пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганске боевики снова захватили прокуратуру.