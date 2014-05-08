В Тернополе неизвестные осквернили памятник Бандере: облили зеленкой

В Тернополе в парке им.Т.Шевченко неизвестные облили зеленкой памятник Степану Бандере. Зеленкой были облиты брусчатка, постамент и надпись на памятнике.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным миллиционеров, об инциденте заявили сотрудники парка им.Т.Шевченко.

"Сведения о данном событии внесены в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 УК (хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом)", - отметили в ведомстве.

По данным МВД, злоумышленникам грозит штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов или арест на срок до шести месяцев, или же ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в оккупированном россиянами Севастополе неизвестные вандалы осквернили памятник Жертвам холокоста: они закрасили краской надписи, нарисовали пятиконечную звезду и написали "СССР".